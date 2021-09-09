Малахов объяснил причину ухода с «Первого канала»

Ведущий программы «Привет, Андрей!», Андрей Малахов, рассказал в эфире YouTube-шоу «Просто о сложном», почему ушел с «Первого канала».

По его словам, он всегда был в «Пусть говорят» в роли «мальчика на побегушках» и какое-то время это его даже устраивало. Однако терпение Малахова не выдержало из-за недоговоренностей продюсеров.

В частности, телеведущий рассказал историю о возвращении в передачу Натальи Никоновой, которая ранее работала в «Пусть говорят» в качестве продюсера. На протяжении нескольких лет она находилась в конфликте с руководством.

«Потом вдруг она оказалась прощена, и нам говорят: «Она снова ваш руководитель». Здравствуйте! Ничего не понимаю! А семь лет подряд что было? Предательство, переход, все прощено — и вот вам новая норма жизни? Я в это не готов играть. Я столько лет на канале, ну выведите меня в коридор и скажите: «Андрюх, нам ее навязали, извини». Но никто же ничего не объясняет. Мол, примите как данность. А мне ведь уже не 20 лет!», — заявил Малахов.

В прошлом году Малахов появился одновременно в эфирах сразу на двух телеканалах — на «Первом канале» и на «России-1».