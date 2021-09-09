Экипаж съемочной группы с Пересильд и Шипенко успешно сдал экзамены перед полетом в космос

Экипаж космического корабля «Союз», на котором отправится на МКС съемочная группа российского фильма «Вызов», успешно сдал экзамены.

«Экзаменационные комплексные тренировки завершились успешно для основного и дублирующего экипажей МКС-66. Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, участники космического полета Клим Шипенко и Юлия Пересильд, а также их дублеры Олег Артемьев, Алексей Дудин и Алена Мордовина справились со всеми заданиями на тренажерах ТПК «Союз» и российского сегмента МКС», — говорится на сайте центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

Экзаменационные тренировки у основного и дублирующего экипажей корабля «Союз МС-19» начались 8 сентября.

Режиссер Клим Шипенко будет снимать Юлию Пересильд в космосе для картины «Вызов». Старт съемочной экспедиции к МКС запланирован на 5 октября на корабле «Союз МС-19» с «Байконура». Актриса Алена Мордовина и режиссер Алексей Дудин войдут в дублирующий экипаж.

Ожидается, что Пересильд и Шипенко проведут в космосе 12 дней и вернутся на Землю на «Союзе МС-18».

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