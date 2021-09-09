Бортко напомнил Певцову об Уголовном кодексе из-за предложения вернуть цензуру

Зампред комитета Госдумы по культуре и режиссер Владимир Бортко в разговоре с «Газетой.Ru» осудил актера Дмитрия Певцова, который предложил создать в России специальную комиссию по цензурированию произведений искусства, включая фильмы и спектакли.

«Я против всякой цензуры. У нас есть две книжки, которые ему нужно прочесть. Одна из них — это Конституция, где цензура запрещена, а вторая — Уголовный кодекс, который нельзя нарушать. Этого достаточно», — сказал Бортко.

Ранее Певцов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что производство фильмов, спектаклей и других произведений культуры должна отслеживать специальная государственная комиссия. В ее состав он предложил включить представителей религиозных конфессий, профессиональных искусствоведов, актеров, режиссеров и юристов. По мнению артиста, в России сейчас есть «огромное количество безумных, бесовских проектов во всех областях культуры и искусства, которые несут огромный вред, в том числе будущим поколениям».