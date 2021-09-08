Волочкова требует у Большого театра миллионы за моральный вред

Адвокат Анастасии Волочковой Евгений Корчаго в беседе с РЕН ТВ рассказал, что его клиентка требует с Большого театра 200 млн руб. за моральный вред.

По словам Корчаго, Волочкова не получила право на досрочную пенсию, факт чего был подтвержден Тверской межрайонной прокуратурой. Большой театр, говорит адвокат, был привлечен к административной ответственности. «В суде мы требуем взыскать невыплаченную заработную плату за период практически более 17 лет. Во-вторых, произвести все необходимые отчисления в Пенсионный фонд и социальные фонды, а также признать незаконными приказы, в соответствии с которыми она отправлялась в отпуск без сохранения заработной платы», — объясняет он.

Сумма невыплаченной зарплаты сейчас уточняется, но речь может идти о нескольких миллионах рублей. «Решение о сумме морального вреда принимает суд, поэтому я не могу сказать, какое решение он вынесет. Мы считаем, что шансы выиграть это гражданское дело очень высокие. Более того, нарушения трудовых прав уже подтвердила прокуратура», — говорит адвокат, добавляя, что театр пока не предложил Волочковой мирового соглашения.

Представители театра, уточнил адвокат, мотивируют факт невыплаты зарплаты Волочковой тем, что она не работала все эти годы. Но, говорит представитель артистки, она не участвовала в постановках только потому, что руководство Большого театра ей не предлагало участия. При этом по трудовой книжке она по-прежнему находится на работе там.

Ранее Волочкова заявила, что в 2003 году она была незаконно уволена из театра с трудовой книжкой без указанного стажа.

Ранее оперная певица и бывший депутат Госдумы Мария Максакова назвала причину увольнения балерины Анастасии Волочковой из Большого театра.