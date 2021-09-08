Умерла певица и вдова знаменитого дирижера Марка Эрмлера

Певица, танцовщица и вдова дирижера Большого театра Марка Эрмлера Дина Эрмлер скончалась на 94-м году жизни. Об этом внук артистки Дмитрий сообщил сайту kp.ru.

Он рассказал, что Эрмлер умерла 3 сентября без болезней и страданий. Также Дмитрий поделился историей о встрече его бабушки и дедушки.

«С дедушкой Дина Георгиевна познакомилась еще в консерватории. Она была старше его на пять лет, училась на старшем курсе. Они сразу влюбились друг в друга. Сначала бабушка стала звездой, она работала в театре Свердловска (ныне Екатеринбург) певицей и танцовщицей, ее звали на главные роли. А потом и дедушку заметили — Марка Фридриховича пригласили в Москву работать дирижером в Большом театре», — рассказал внук певицы.

После переезда в Москву Эрмлер посвятила себя семье и навсегда ушла со сцены. Ее муж, народный артист РСФСР Марк Эрмлер, скончался 13 апреля 2002 года во время гастролей в Сеуле. В его дискографии более 20 опер и оркестровых сочинений Ференца Листа, Сергея Прокофьева и других. В 1980-1990-х годах Эрмлер был ведущим дирижером Большого театра. Также он преподавал в Московской государственной консерватории имени Чайковского.

Ранее на 89-м году жизни скончался знаменитый французский актер Жан-Поль Бельмондо.