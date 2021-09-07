Вдова Караченцова рассказала о поцелуе с Бельмондо

Актриса Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова, поделилась воспоминаниями о поцелуе с французским актером Жан-Полем Бельмондо. Артистка рассказала «360», что она вместе с мужем встретила известного артиста в Москве. Когда именно это произошло, Поргина не уточнила.

«Я целовала его в губки, сказала, что Колечка его озвучивал. Я его обожаю! Для Коли это был кумир. Настоящий кумир, француз, с пухлыми губами. Тембр у него был не как у Коли, а чуть выше, но Коля его чуть ниже делал. Но темперамент он ощутил, его юмор», — поделилась актриса.

Поргина уточнила, что Бельмондо был близок Караченцову своим юмористическим и хулиганским отношением к жизни. Муж актрисы часто озвучивал персонажей Бельмондо в советском дубляже.

«Коля тоже был хулиган, смеялся над недостатками, преодолевал их. И поэтому он был так духовно близок, что озвучивал его с первого дубля», — сказала Поргина.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни 6 сентября. Николая Караченцова не стало в 2018 году.