Выручка цифрового аукциона Эрмитажа составила более 30 млн рублей

Завершился первый в истории NFT-аукцион цифровых копий картин художников из коллекции Эрмитажа. На нем были выставлены цифровые копии полотен Джорджоне, Леонардо да Винчи, Ван Гога, Клода Моне и Василия Кандинского. Торги проходили на площадке маркетплейса Binance. Всего музей заработал на продаже цифровых копий мировых шедевров около 32,5 млн рублей ($444,5 тыс.).

В общей сложности пользователи сделали больше 40 ставок. Цена каждого лота стартовала с $10 тыс., что по действующему курсу составляет более 720 тыс. рублей. Рекордную сумму заплатили за цифровую копию полотна Леонардо да Винчи «Мадонна Литта» — около 11 млн рублей ($150,5 тыс.).

В конце августа стало известно, что NFT-рисунок камня продали за $1,3 млн.

Подробнее об NFT и криптоискусстве читайте в материале «Газеты.Ru».