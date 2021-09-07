Сюткин рассказал, как Краснов подарил цветы уборщице вместо Агузаровой

Заслуженный артист России Валерий Сюткин в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал об истории знакомства со своим другом — сценографом Борисом Красновым, которого не стало 7 сентября. По словам певца, их дружба началась в 1991 году, когда они делали юбилейный концерт группы «Браво» в Санкт-Петербурге. Как вспомнил Сюткин, тогда Краснов хотел подарить букет цветов экс-участнице коллектива Жанне Агузаровой, однако в итоге презентовал его уборщице, разочаровавшись в певице.

«Боря всех участников концерта предупредил, что репетиция начнется в 17:00. Когда мы пришли, он стоял в костюме и с цветами, ждал Жанну. Пока мы все репетировали, Боря смотрел на часы. Жанна опаздывала на 15-20 минут. Потом он увидел уборщицу и подарил цветы ей, сказав: «Это вам, вы профессионал». После этого он с Жанной толком не разговаривал», — поделился Сюткин.

Борис Краснов, скончавшийся в возрасте 60 лет, прославился благодаря работе со звездами отечественной эстрады. В 1990-2000 гг. он ставил шоу таким артистам, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Людмила Гурченко и Валерий Леонтьев. Сценограф также являлся почетным членом Российской академии художеств и членом Союза театральных деятелей России.