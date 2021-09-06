Филипп Киркоров закрыл многомиллионный бизнес

Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров объявил о закрытии своей компании по организации детских праздников, пишет «СтарХит».

Агентство Phill Party Киркоров открыл после того, как у него родились дочь Алла-Виктория и сын Мартин-Кристин. За несколько лет работы агентство провело несколько десятков вечеринок для звезд шоу-бизнеса и их наследников.

«У меня закончился контракт с моим прошлым директором, который занимался данным проектом, поэтому его больше не существует», — сказал Киркоров на дне рождения владелицы и генерального продюсера JK Agency Юлии Корелиной.

Это не единственный бизнес певца — например, в Москве работает его караоке-клуб «ФилармониЯ».

Ранее высший административный суд Литвы отклонил жалобу певца Филиппа Киркорова на запрет посещать страну в течение пяти лет. «Суд пришел к выводу, что запрет, установленный департаментом миграции, и его продолжительность соответствуют закону Литовской Республики о правовом статусе иностранцев. Решение было принято с соблюдением всех требований законодательства», — говорится в публикации на сайте инстанции.