Аналитики выяснили, какие фильмы россияне предпочитают осенью

Осенью более пятой части россиян хотят смотреть приключенческие фильмы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании «Вымпелком».

«Осенью пользователи смотрят в основном приключенческие фильмы (20,2%), развеять зимнюю меланхолию зрителям помогают боевики (15,5%), приключения (14,4%) и комедии (14,4%), весной обычно предпочтительнее боевики (16,6%) и комедии (11,6%), а вот тихие летние вечера наши абоненты предпочитают проводить за просмотром драм (14,5%)», — говорится в аналитической работе.

Исследователи отметили удивительный факт, что боевики пользуются популярностью 8 марта и в «День всех влюбленных» — 23,4% и 21,8% соответственно. Однако в День защитника отечества боевикам предпочтение отдают четверть зрителей.

Самым популярным актером оказался звезда фильмов о Гарри Поттере Дэниэл Рэдклиф, второе место занял индийский актер Аджай Девган, замыкает тройку лидеров озвучивший главного персонажа анимационного фильма «Душа» Джейми Фокс.

Ранее стал известен самый популярный в российских онлайн-кинотеатрах сериал.