Инстасамка выгнала с киевского концерта непонравившегося фаната

Блогер и рэп-исполнитель Инстасамка (Дарья Зотеева) выгнала фаната с концерта в Киеве . Об этом сообщает Telegram-канал «Двач».

«Можно охрану, у меня есть один человек, который мне не нравится в зале! Можно его вывести ***? Он (указывает на фаната). Ты, в панамке белой ***, проваливай отсюда ***! Уходи либо сам, либо тебя за шкирку *** выкинут», — сказала со сцены Инстасамка.

После этого зал начал хором повторять оскорбления в адрес парня.

Неизвестно, чем фанат вызвал такое недовольства Зотеевой.

«Двач» отмечает, что билет на концерт стоил порядка 1,5 тыс. рублей.

Ранее кинопрокатчик TenLetters убрал голос Инстасамки из мультфильма «100% Волк». Такое решение было принято после скандала с увольнением ее визажисток.

В социальных сетях было опубликовано видео, на котором Зотеева оскорбляет пришедших к ней домой визажисток, используя нецензурную лексику, и выбрасывает их вещи за дверь. Свой поступок Инстасамка объяснила тем, что они якобы опоздали.