Лариса Долина обратилась к поклонникам

Аккаунт певицы Ларисы Долиной в Instagram взломали злоумышленники. Об этом исполнительница рассказала в своем видеообращение, которое опубликовал телеканал РЕН ТВ.

«Я вас очень прошу не реагировать на мошенников, которые присвоили аккаунт. Не слушайте их, не отвечайте. Я надеюсь, что в скором времени восстановлю его. Мы с вами свяжемся, вы узнаете, что это именно я», — сказала Долина.

В настоящее время при попытке зайти на официальную страницу певицы в Instagram говорится, что она недоступна.

Ранее Instagram запустил новую функцию Security Checkup, помогающую людям, чьи учетные записи могли быть взломаны, пройти несколько этапов, необходимых для защиты аккаунта. Теперь они смогут проверить, кто входил в их аккаунт, убедиться в корректности данных, подтвердить взаимодействие с другими профилями и обновить контактную информацию.

Недавно актер Артем Артемьев в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» заявил, что его отравили, что негативно сказалось на его здоровье и вынудило вести затворнический образ жизни. При этом мужчина отказался говорить о том, кто и почему мог покушаться на его жизнь, объясняя это тем, что это «история не для телевидения». Он отметил, что отравление связано с «не очень хорошими делами», начавшимися в 2010 году.