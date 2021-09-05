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Сочинский ресторан закрылся после концерта рэпера Гуфа

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Ресторан VinoGrad в Адлере, где прошел концерт рэпера Гуфа, закрыли по требованию Роспотребнадзора из-за нарушения правил работы в условиях пандемии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя заведения Армена Амаляна.

По словам Амаляна, деятельность ресторана приостановили на 60 суток. Однако традиционно заведение работает до конца сентября, поэтому в текущем сезоне оно уже не откроется.

По данным СМИ, после концерта Гуфа в сочинском ресторане в сети появилась информация, что загрузка зала превышала установленное ограничение в 50%. В ходе рейда Роспотрбенадзор подтвердил, что ресторан VinoGrad продолжил проводить мероприятия с массовым пребыванием людей в нарушение постановления губернатора Краснодарского края.

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