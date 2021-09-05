На Такеши Китано совершили нападение с ножом и киркой

В Токио неизвестный мужчина с киркой и ножом в руках совершил нападение на одного из самых известных японских режиссеров современности, Такеши Китано, сообщает информационное агентство «Киодо».

Нападение произошло вечером, в субботу, 4 сентября, Китано находился внутри своей машины, благодаря чему он не пострадал. Инцидент произошел возле токийской телевещательной станции, где Китано чуть позже принял участие в вечерней передаче.

Полиция позднее задержала нападавшего — им оказался 40-летний мужчина из префектуры Тиба. Неизвестно, зачем задержанный напал режиссера.

Ранее бездомный избил дочь актера Николая Мерзликина.

По словам Оксаны Мерзликиной, мужчина по имени Илья избил ее так, что она несколько дней не могла появиться на публике.

«У меня ребра болели неделю. Я писала заявление в полицию, но сказали — разбирайтесь сами», — посетовала Мерзликина.

Сам Илья утверждает, что между ним и женщиной был роман. Он заявил, что извинился за рукоприкладство и сейчас проживает в машине Оксаны.