Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Впервые за 16 лет капитаном сборной России стал игрок «Локомотива» 07:18
Сбой в работе Netflix отмечается в нескольких странах мира 07:17
Экс-нападающий «МЮ» рассказал о борьбе с глубокой депрессией 07:02
В Москве в ночь на 6 сентября похолодает до 3°С 06:50
Черданцев объяснил, почему Дзюба в роли капитана сборной России — это не... 06:23
Минфин России упростит возврат денег жертвам мошенников 06:22
Хабиб назвал любимого журналиста 06:06
Россия опустилась на одну строчку в медальном зачете Паралимпиады-2020 05:48
Пользователи Twitter рассказали о самых странных именах для детей 05:40
Помощник принца Чарльза ушел в отставку из-за обещания рыцарского звания бизнесмену... 05:35

На Такеши Китано совершили нападение с ножом и киркой

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
KPA/Global Look Press

В Токио неизвестный мужчина с киркой и ножом в руках совершил нападение на одного из самых известных японских режиссеров современности, Такеши Китано, сообщает информационное агентство «Киодо».

Нападение произошло вечером, в субботу, 4 сентября, Китано находился внутри своей машины, благодаря чему он не пострадал. Инцидент произошел возле токийской телевещательной станции, где Китано чуть позже принял участие в вечерней передаче.

Полиция позднее задержала нападавшего — им оказался 40-летний мужчина из префектуры Тиба. Неизвестно, зачем задержанный напал режиссера.

Ранее бездомный избил дочь актера Николая Мерзликина.

По словам Оксаны Мерзликиной, мужчина по имени Илья избил ее так, что она несколько дней не могла появиться на публике.

«У меня ребра болели неделю. Я писала заявление в полицию, но сказали — разбирайтесь сами», — посетовала Мерзликина.

Сам Илья утверждает, что между ним и женщиной был роман. Он заявил, что извинился за рукоприкладство и сейчас проживает в машине Оксаны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«После 60-й минуты — очень плохо»: Карпин — об игре с Кипром
Что говорили после первой победы сборной при Карпине
«Представляю себе, что пришлось пережить бедному мальчишке»
Песков посочувствовал школьнику, который поправил ошибку Путина о войне
«Надумают докупить еще — пусть обращаются»
В «Роскосмосе» прокомментировали прекращение закупок РД-180 американцами
В НАТО призвали Россию и Китай бороться с терроризмом в Афганистане
Глава СПЦ заявил, что интронизация митрополита Черногории пройдет в Цетине
Британский спецназ обманул талибов*, переодевшись в женщин
Фанаты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку в Твери
Новости и материалы
Впервые за 16 лет капитаном сборной России стал игрок «Локомотива»
Сбой в работе Netflix отмечается в нескольких странах мира
Экс-нападающий «МЮ» рассказал о борьбе с глубокой депрессией
В Москве в ночь на 6 сентября похолодает до 3°С
Черданцев объяснил, почему Дзюба в роли капитана сборной России — это не правильно
Минфин России упростит возврат денег жертвам мошенников
Хабиб назвал любимого журналиста
Россия опустилась на одну строчку в медальном зачете Паралимпиады-2020
Пользователи Twitter рассказали о самых странных именах для детей
Помощник принца Чарльза ушел в отставку из-за обещания рыцарского звания бизнесмену из ОАЭ
Хабиб — о возвращении Роналду в «МЮ»: он сказал мне, что ему скучно в Италии
МИД Японии: на следующей неделе пройдет саммит G7 c возможным участием России и Китая
Кавазашвили — о сборной России: мы унижались от сборной Кипра, это позор
Тело подростка, отдыхавшего с матерью на море, нашли на Сахалине после шести дней поисков
В Германии мужчина напал на медиков, требуя выдать ему сертификат о вакцинации
Хабиб заявил, что Роналду намного круче, чем Месси
Мостовой — о сборной России: какой бы тренер не был, сильно лучше играть не будем
Около 200 эвакуированных афганцев вызвали подозрение властей США
Все новости
«Она пыталась меня морально унизить»
Дебоширка с рейса Москва-Анталья рассказала свою версию конфликта с экипажем
«В табор приходит ОМОН»
Что происходит в цыганском поселке под Екатеринбургом, куда приехал ОМОН
«Мы не прекратим сражаться за Бога, свободу и справедливость»
Представитель ополчения Панджшера сообщил о более 600 убитых талибах* за сутки
Финальная битва с США: россиянка взяла серебро в марафоне и расплакалась. LIVE
Паутова финишировала второй в марафоне на Паралимпиаде в Токио
«ВкусВилл» не «Тануки»: почему компании по-разному отреагировали на критику
Маркетологи сравнили реакцию «ВкусВилла» и «Тануки» на скандалы с рекламой
«Дочка сотрудника Службы безопасности нарисовала по велению души»
Картину с изображением Лукашенко и его сына с автоматами вывесили во Дворце независимости
Бейонсе — 40
Экономике России понадобились дизайнеры и медсестры
Кабмин обновил список самых нужных для экономики профессий
«Президент Украины хочет стрельбы в Черном море»
Эксперты рассказали, зачем Киеву нужна эскалация в Черноморском регионе
Газом и дубинками. Талибы* разогнали женскую демонстрацию в Кабуле
Боевики «Талибана*» избили активистку и распылили газ во время женского протеста
Глас народа: как читатели японских СМИ предлагают вернуть Курилы
Читатели Yahoo News Japan предложили ввести санкции и начать войну против РФ из-за Курил
От Серебренникова до Бузовой: 11 главных спектаклей осени
Что смотреть в театре осенью-зимой 2021 года
Ковер, набитый деньгами. Россиян подозревают в даче взятки президенту Гватемалы
В Гватемале началось расследование по делу о подкупе президента гражданами РФ
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях