Линдеманн спел «Любимый город» на Красной площади

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн в сопровождении трех оркестров исполнил на Красной площади песню «Любимый город», передает ТАСС. Линдеманн стал специальным гостем XIV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

«Тилль впервые в своей музыкальной карьере выступает в сопровождении военных духовых оркестров», — сказали организаторы фестиваля

Как сообщает агентство, появление Линдеманна у стен Московского Кремля заинтересовало публику. Зрители снимали выступление на мобильные телефоны и проводили артиста долгими аплодисментами. Фронтмен Rammstein ответил на овации воздушным поцелуем.

Линдеманн еще раз выступит на «Спасской башни» 5 сентября.

Кавер-версию песни «Любимый город», написанной композитором Никитой Богословским на стихи поэта Евгения Долматовского, Линдеманн записал весной 2021 года. Затем в Государственном Эрмитаже на нее был снят клип.