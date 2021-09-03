Худрук МХТ им. Чехова объяснил, почему убирает из репертуара спектакли Богомолова

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач рассказал, почему из репертуара театра были убраны спектакли Константина Богомолова «Идеальный муж» и «Карамазовы». Его слова приводит «Собеседник».

«Дело не в спектаклях. Дело в жизнедеятельности театра. Как только выпускается премьера, минимум один или два спектакля должны уходить. Это происходит в любом театре, — заявил Женовач. — Спектакли эти хорошие, вошли в историю нашего театра, но это жизнь: будут и другие спектакли уходить. Это не связано с эстетическими пристрастиями».

Также Женовач подчеркнул, что спектакли Богомолова «Мужья и жены» и «Три сестры» остаются в репертуаре МХТ.

Сергей Женовач занял пост художественного руководителя МХТ имени Чехова в 2018 году — после смерти Олега Табакова. Сам Богомолов сейчас является худруком Театра на Малой Бронной.