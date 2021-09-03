Кристофер Ллойд сыграл Рика в промо-ролике к «Рику и Морти»

Канал Adult Swim опубликовал проморолик «Рика и Морти», в котором роль ученого на себя примерил американский актер Кристофер Ллойд, известный зрителям по фильму «Назад в будущее».

На кадрах показана лаборатория ученого, в которой с помощью портала появляются Рик Санчез и его внук Морти в исполнении Кристофера Ллойда и американского актера Джейдена Мартелла.

Канал не пояснил, появятся ли артисты в финальной серии мультфильма.

Ранее стриминговый сервис Netflix опубликовал полуминутный тизер четвертого сезона фантастического сериала «Очень странные дела». В ролике указано, что новый сезон выйдет в 2022 году — как минимум через два с половиной года после премьеры третьего в июле 2019 года.