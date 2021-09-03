Бездомный избил дочь актера Николая Мерзликина

Дочь актера Николая Мерзликина Оксана Мерзликина в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1» пожаловалась, что ее преследует незнакомец.

Она призналась, что пожалела мужчину «на время». «А это все затянулось. Сейчас не могу от него отделаться, он меня преследует», — цитирует женщину «СтарХит».

По словам Оксаны, мужчина по имени Илья избил ее так, что она несколько дней не могла появиться на публике. «У меня ребра болели неделю. Я писала заявление в полицию, но сказали — разбирайтесь сами», — посетовала Мерзликина.

Сам Илья утверждает, что между ним и женщиной был роман. Он заявил, что извинился за рукоприкладство и сейчас проживает в машине Оксаны.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал на звезду сериала «Деффчонки» Полину Максимову. По ее словам, это случилось около дома артистки вечером.