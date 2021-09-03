Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Стало известно, куда чаще всего летали россияне с детьми летом 08:02
В Москве в пятницу ожидается до +14°С и дождь 07:58
Форвард «Ак Барса» — об отказе клуба от черлидерш: чья жена писала... 07:52
Исламабад назвал «Талибан»* новой реальностью Афганистана 07:47
Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса 07:35
Сибиряка подозревают в убийстве родного брата бутылкой из-под водки 07:22
У английского футболиста остановилось сердце во время матча 07:18
Россияне готовятся к холодной зиме 07:16
В Бурятии безработный внук задушил прикованную к постели бабушку 07:06
В России в 2022 году может начать работу беспилотная доставка грузов 07:04

Шуфутинский рассказал, сколько он дает интервью 3 сентября

close
100%
shufutinsky.ru

Российский певец Михаил Шуфутинский рассказал, что каждое 3 сентября он дает около 30 интервью про одноименную песню, сообщает РИА «Новости».

«В этот день у меня примерно 27 или 30 интервью на одну и ту же тему, поэтому этот день знаковый... В этот день я ее пою, и не только в этот. Поскольку песня любима на протяжении почти 30 лет всей страной, то я пою ее на каждом концерте. Люди умеют чувствовать и понимать друг друга, поэтому эта песня о том, что наверняка происходило в жизни каждого человека, потому что у каждого из нас бывали расставания, встречи, разочарования, любовь, поэтому песня всем нужна и важна», — рассказал Шуфутинский.

Певец уточнил, что не исполняет эту песню в кругу семьи.

«В связи с тем, что пение — моя профессия, в кругу семьи и друзей я не пою», — пояснил Шуфутинский.

Певец заявил, что обычно 3 сентября свою знаменитую песню он исполняет в эфире или на живом концерте. Впервые эту песню Михаил Шуфутинский спел в 1993 году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Там был провал Советской армии». Возьмут ли талибы* Панджшерское ущелье
Эксперты считают, что «Талибан*» рискует повторить в Панджшере советский опыт
«Отказывается платить»: адвокат Костюшкина о деле против Монеточки
Представитель Стаса Костюшкина объяснил суть претензий к Монеточке
Ошибка или проверка знаний: мнения преподавателей об открытом уроке Путина
Оговорку Путина назвали неслучайной — что думают об этом учителя истории
Минэнерго назвала равновесный уровень цен на нефть при восстановлении рынка
Свинка Пеппа «затроллила» Канье Уэста в Twitter из-за нового альбома
Мужчина неделю шел пешком, чтобы сдаться полиции после совершения тройного убийства
Мать предполагаемого педофила, убитого в Самаре — он нянчился с девчонками несколько лет
Новости и материалы
Стало известно, куда чаще всего летали россияне с детьми летом
В Москве в пятницу ожидается до +14°С и дождь
Форвард «Ак Барса» — об отказе клуба от черлидерш: чья жена писала жалобы?
Исламабад назвал «Талибан»* новой реальностью Афганистана
Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса
Сибиряка подозревают в убийстве родного брата бутылкой из-под водки
У английского футболиста остановилось сердце во время матча
Россияне готовятся к холодной зиме
В Бурятии безработный внук задушил прикованную к постели бабушку
В России в 2022 году может начать работу беспилотная доставка грузов
Наставник сборной Англии: я не уверен, что мы уважительно вели себя, бурно празднуя голы
В Минстрое заявили о снижении стоимости жилого квадратного метра
Хабиб: Макгрегор очень хорош
Соратница Зеленского заявила, что Байден на встрече в Вашингтоне захотел в туалет
Японский премьер-министр не будет выдвигать кандидатуру на выборах главы партии
Новый город создадут в 30 километрах от Владивостока
Вдова Элвиса Пресли рассказала, почему ее мать «умерла с улыбкой на лице»
Порье подерется за титул чемпиона UFC
Все новости
COVID-19: ждать ли подъема заболеваемости этой осенью
Глава Роспотребнадзора назвала условия, при которых коронавирус «обеспечит себе рост»
«Прятались в подвале»: как россияне пережили удар «Иды»
Проживающие в США россияне рассказали о последствиях урагана
Бизнес, деньги, интервью: в деле каталонских сепаратистов нашли «русский след»
В СМИ появилась переписка главы канцелярии Карлоса Пучдемона с «российскими шпионами»
Как сборной России пробиться на мундиаль
Что нужно сборной России для попадания на чемпионат мира в Катаре
Обидно проиграл украинцу: россиянин взял серебро Игр в жесткой борьбе. LIVE
Крылов стал вторым на дистанции 200 м в гребле на байдарках на Паралимпиаде
Мастерами кунг-фу не рождаются
Рецензия на 25-й фильм киновселенной Marvel — «Шан-Чи и легенда десяти колец»
Королева вампиров: Сальме Хайек — 55
Дорогой узор. Белорусская художница потребовала гонорар после песни Ротару
На концерте в День независимости Украины художница из Белоруссии обнаружила плагиат
Звери без «крыши». Почему исчезают животные
В Минприроды признали исчезнувшими 11 видов птиц, рыб и млекопитающих
Место ДТП можно покинуть безнаказанно. Но юристы этого делать не советуют
ВС России разъяснил правила оставления места аварии
«Закрывают глаза на нарушения»: почему в России запретят стройки в заповедниках
Ущерб от незаконной вырубки леса в ООПТ России составил 1 млрд руб. в 2020 году
Самосуд над предполагаемым педофилом в Самаре. Что известно о деле
СМИ: отец девочки из Самары зарезал друга — в его телефоне были видео изнасилований
«Никому не интересен»: почему в Польше раскритиковали Су-57
Генерал объяснил, почему Defence24 заявил о «ненужности» российского истребителя 5-го поколения
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях