Любимова объяснила «невероятную реакцию» на скульптуру Фишера в Москве

Министр культуры России Ольга Любимова дала оценку появлению скульптуры Урса Фишера в Москве. В столице появилась работа швейцарского художника и скульптора под названием «Большая глина № 4″. Как пишет РИА «Новости», министр отметила, что «ее сердце не дрогнуло» от знакомства со скульптурой.

«Большая глина № 4″ — это отлитая из алюминия 12-метровая инсталляция комка глины, который автор разминал в руках. Она находится на Болотной набережной напротив будущего дома культуры «ГЭС-2″.

В Instagram дома культуры поясняется, что в последний раз инсталляция выставлялась во Флоренции в 2017 году. Она олицетворяет суть творчества, художник по замыслу придает новый облик не только материи, но и миру, говорится в сообщении.

В соцсетях среди русскоязычных пользователей уже появилась негативная реакция на скульптуру. Ее сравнили с экскрементами.

«Почему она там стоит? Для того, чтобы мы спорили, потому что кому-то это кажется интересно, кого-то это откровенно бесит <...> Это и есть диалог, который возникает при обсуждении того или иного произведения искусства. Посмотрите: никого этот кусок глины не оставил равнодушным, невероятная совершенно реакция», — дала оценку Любимова в ходе марафона «Новое Знание».

Председатель же правления Союза художников России Андрей Ковальчук отчасти разделяет мнение москвичей. Скульптор рассказал, что видел инсталляцию на фото, и она ему не понравилась.