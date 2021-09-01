«Союзмультфильм» выпустил третий сезон «Простоквашино»

«Союзмультфильм» выпустил третий сезон мультипликационного сериала «Простоквашино», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мультимедийного сервиса Okko.

«Новые серии третьего сезона, среди которых «Обидное слово», «Радионяня», «Геймер» и «Интересная профессия» будут доступны пользователям Okko c 1 сентября», — указано в сообщении.

«Союзмультфильм» принял решение об обновлении технологии и стилистики сериала, это будет заметно в новых сериях.

«Зрители увидят привычный мир в более сочном и ярком решении, в духе современных сериалов. Появилась возможность новых ракурсов и пространство для физических гэгов, что позволяет теперь рассказывать историю более динамично. Создатели нового сезона сделали ставку на юмор. Сценаристы предложили новый подход – истории строятся по классической драматургической структуре ситуационной комедии, что совсем непросто уложить в короткий хронометраж мультфильма», — дополнили в Okko.

Ранее россияне назвали любимого героя «Союзмультфильма».