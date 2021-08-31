Вдова режиссера Балабанова заявила, что ее муж умер «от трезвости»

Художница Надежда Васильева считает, что ее муж, режиссер Алексей Балабанов, умер из-за трезвого образа жизни. Об этом она заявила в интервью на YouTube-канале «Скажи Гордеевой».

Васильева отметила, что сама алкоголь не употребляет, но уверена, что резко бросать пить и курить нельзя.

«Я понимала, что это может плохо кончиться. И что? Он сам должен. А ты только можешь ему помочь это продлить. Он должен внутри себя что-то решить. Он решал и, кстати говоря, умер он от того, что стал трезвым. Сердечная мышца изнашивается, и нужно ее поддерживать лекарствами или небольшим количеством алкоголя», — сказала Васильева.

Ранее актриса Светлана Письмиченко, сыгравшая в фильме Балабанова «Брат», поделилась, что актеры снимались в картине бесплатно. По ее мнению, снять подобное кино в наше сегодняшнее время было бы сложно, так как «все любят считать деньги».