Дмитрий Романов рассказал о маленьком гонораре за работу в «Вечернем Урганте»

Популярный комик Дмитрий Романов рассказал о своем заработке за ведение одной из рубрик в шоу «Вечерний Ургант». В интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи» он заявил, что приходит к Ивану Урганту «не из-за денег». Точного размера своего гонорара Романов не назвал. Он отметил, что эта сумма «ближе к десяти, чем к ста тысячам рублей».

«Чисто на бензин, — пошутил Романов. — Я в «Урганте» ради того, что можно быть с юмором на Первом канале, в такой прекрасной компании».

По мнению Романова, аудитория Первого канала лучше понимает его шутки, чем зрители ТНТ.

«На ТНТ более молодежный зритель, а я олдскульный персонаж для взрослых людей. Моя аудитория от 25 лет», — отметил юморист.

Ранее Останкинский районный суд Москвы отклонил второй иск психотерапевта Анатолия Кашпировского к шоу «Вечерний Ургант», поданный из-за коллажа «кот-экстрасенс».