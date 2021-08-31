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Актрису Пересильд и режиссера Шипенко допустили к полету на МКС

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Главная медицинская комиссия допустила экипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко к полету на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает Центр подготовки космонавтов имени Гагарина.

Комиссия проанализировала результаты медицинских обследований командиров, участников космического полета основного и дублирующего экипажей МКС-66.

«Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, участники космического полета Юлия Пересильд и Клим Шипенко (основной экипаж МКС-66), а также космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, участники космического полета Алена Мордовина и Алексей Дудин (дублирующий экипаж МКС-66) признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья», — говорится в публикации на сайте центра.

Режиссер Клим Шипенко будет снимать Юлию Пересильд в космосе для картины «Вызов». Старт съемочной экспедиции к МКС запланирован на 5 октября на корабле «Союз МС-19» с «Байконура». Актриса Алена Мордовина и режиссер Алексей Дудин войдут в дублирующий экипаж.

Ожидается, что Пересильд и Шипенко проведут в космосе 12 дней и вернутся на Землю на «Союзе МС-18».

Ранее Пересильд рассказала, как она готовится к съемкам фильма на МКС.

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