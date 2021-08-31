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Во МХАТе рассказали, когда спектакль с Бузовой вернется на сцену

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Спектакль «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой вернется на сцену МХАТ им. Горького в доработанной версии в ноябре. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на художественного руководителя театра Эдуарда Боякова.

«Я очень доволен этим спектаклем, я его считаю нашей потенциальной удачей. Но нам надо его дотянуть. В ноябре мы сыграем его в том виде, в котором он должен быть,» — сказал Бояков на сборе труппы.

Он также подчеркнул, что резонанс вокруг постановки связан не только с участием в ней Бузовой. По мнению режиссера, общество не готово к разговору о Сталине.

«Мы обнажили эту болевую точку. Пьесу при этом нельзя назвать просталинской, но и антисталинской тоже нельзя. Здесь именно разговор об этом феномене, мы должны говорить о советском времени», — отметил Бояков.

Премьера «Чудесного грузина» драматурга Андрея Назарова и режиссера Ренаты Сотириади состоялась в июне. Спектакль столкнулся с волной критики из-за участия в нем Бузовой. Исполнительница сыграла роль певицы кабаре Беллы Шанталь, которая становится шпионкой и спасает Сталина. Показ спектакля в сентябре отменили из-за выборов в Госдуму.

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