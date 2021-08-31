В Туле отменили литературный фестиваль. Его участницей была ЛГБТ-писательница

Литературный фестиваль «Хомяков Home. Слова и образы» отменен в связи с «эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, санитарными и техническими условиями». Об этом сообщается на сайте Тульского историко-архитектурного музея. Однако, по мнению активистки Дарьи Серенко, отмена фестиваля связана с участием в нем писательницы и лесбиянки Оксаны Васякиной. Она отметила, что кампания против девушки продолжается уже давно.

«Мою подругу, писательницу Оксану Васякину, пытались выгнать с тульского литфестиваля «Хомяков home» за то, что она лесбиянка. Оксана готовила программу, должна была вести там занятия по современной поэзии. В течение нескольких недель про нее начали появляться публикации в консервативных медиа — очевидно, заказные», — написала Серенко в Instagram.

Фестиваль должен был состояться 4 сентября в усадьбе Богучарово, принадлежавшей славянофилу и философу Алексею Хомякову (1804-1860). Мероприятие проходит с 2019 года. В этом году центральным событием «Хомяков Home» должна была стать лаборатория современной поэзии, предназначенная для молодых поэтов.