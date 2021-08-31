«Круиз по джунглям» получит сиквел

Студия Disney запустила в работу продолжение приключенческого фильма «Круиз по джунглям». Об этом пишет Deadline со ссылкой на источники.

Как сообщается, актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант снова вернутся к своим ролям капитана Фрэнка и исследовательницы Лили Хоутон.

По информации источников, в качестве режиссера вновь выступит Жауме Коллет-Серра. На пост сценариста вернулся Майкл Грин.

Ранее кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказал в своей рецензии, как студия Disney не справилась с реанимацией жанра аттракцион, сняв «Круиз по джунглям».

«Круиз по джунглям» собрал в мировом прокате $187 млн при бюджете в $200 млн.

Эта американская картина, которую срежиссировал Жауме Кольет-Серра, вышла в российский прокат 29 июля. Кинолента одновременно появилась на стриминг-сервисе Disney+. По сюжету исследовательница дикой природы Лили Хоутон (Блант) и ее брат Макгрегор (Джонсон) отправляются в плавание через джунгли, чтобы найти дерево, которое, согласно легендам, обладает целительными свойствами.