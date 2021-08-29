Один из основателей группы «Смысловые галлюцинации» находится в реанимации

Сооснователь музыкальной группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин сейчас находится в больнице на интенсивной терапии. У музыканта поражены легкие, заявил его брат Тимофей на странице во «ВКонтакте».

«Мама звонила в реанимацию. Сказали, очень сильное поражение легких. Он на очень интенсивной терапии. Никаких прогнозов в такой ситуации дать не могут. Ни отрицательной, ни положительной динамики нет. Из плюсов только то, что состояние стабилизировалось», — уточнил Тимофей Бурдин.

Как пояснил брат, 29 августа врачи подтвердили, что пациент находится стабильно в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легкий. В сознание Владимир Бурдин не приходил.

Владимир Бурдин стал широко известен после ролика «Молодость жива» и статьи Дениса Бояринова в издании «Такие дела» (журналист провел с ним день в Екатеринбурге).

Бурдин состоял в первом составе «Смысловых галлюцинаций» с 1989-го по 1991 год. Он играл в коллективе на гитаре и ударных. Затем рокера посадили в тюрьму из-за кражи звукового оборудования из свердловского музучилища. Впоследствии он еще раз попал в тюрьму за кражу. В 1996 году Бурдин пытался воссоединить «Смысловые галлюцинации», однако не сошелся во взглядах на ее развитие с лидером группы Сергеем Бобунцом.

Ранее стало известно, что Бурдин впал в кому.