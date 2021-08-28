Режиссер Андреасян жестко раскритиковал Леру Кудрявцеву из-за шутки о его фильмах

Режиссер Сарик Андреасян в своем Instagram-аккаунте жестко раскритиковал речь телеведущей Леры Кудрявцевой на музыкальном конкурсе «Новая волна».

Андреасяна возмутило то, что в подводке к одному из номеров Кудрявцева в негативном ключе упомянула его работы.

«Они как фильмы Сарика Андреасяна, их много, но, как говорится, хорошего мало», — сказала ведущая.

Режиссер обратился к телеведущей с вопросом, пишет ли она речь самостоятельно или за нее это делает кто-то другой.

«Или вас мама плохо воспитала? Или вы в принципе не понимаете, кто я и что вы живете в мире заблуждений?» — написал Андреасян.

Он также посоветовал ей проверять перед концертами подобные тексты, которые, по мнению режиссера, написали «плохо понимающие в киноиндустрии люди».

«Это не требует ответа от вас. Мне просто стыдно за вас», — высказался Андреасян.

Тем не менее, Кудрявцева в комментарии »СтарХит» ответила режиссеру, пояснив, что ее слова были просто «сценарной шуткой».

Андреасян — российско-армянский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер КВН. Среди его работ — «Гудбай, Америка», «Чикатило», «Нагиев на каникулах», «Проклятый чиновник».