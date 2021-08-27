Егор Крид выпустил совместную песню с отцом

Рэп-исполнитель Егор Крид (Булаткин) выпустил клип на песню «Скоро весна», записанную совместно с отцом Николаем Булаткиным. Музыкант посвятил композицию старшей сестре в честь ее замужества. В самом видео показаны кадры свадьбы — в том числе, как невеста подъезжает к алтарю на карете.

«Сегодня мы на свадебном торжестве моей родной сестры Полины Булаткиной. Эта песня и клип — наш подарок на свадьбу», — объяснил артист.

За шесть часов с момента премьеры видео набрало на YouTube более 300 тыс. просмотров и 54 тыс. лайков.

Ранее Крид организовал многотысячную акцию в поддержку МакSим, когда певица находилась в реанимации в состоянии искусственной комы.