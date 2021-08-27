Менеджер Анжелики Агурбаш ответил на сообщения о задержании певицы

Представитель певицы Анжелики Агурбаш заявил, что информация о ее задержании не соответствует действительности. Об этом сообщает Life.ru.

По словам менеджера Агурбаш, он находится рядом с певицей на светском мероприятии.

«Все хорошо с ней, я впервые слышу такую информацию. Все в порядке, у нас репетиция сейчас с музыкантами, и я не могу ее беспокоить», — сказал он.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Агурбаш, объявленную в розыск в Белоруссии, задержали в Москве.

В июле генпрокуратура Белоруссии направила российскому надзорному ведомству просьбу о выдаче певицы Анжелики Агурбаш. Исполнительницу намерены привлечь к уголовной ответственности за публикации в соцсетях, «направленные на возбуждение социальной вражды» против силовиков, чиновников и представителей власти, а также публичное оскорбление белорусского президента Александра Лукашенко. Она призывала жителей Белоруссии «объединить все усилия по совместному выходу из кризиса» и добиться референдума с участием народного проекта.