Калюжный написал саундтрек к сериалу «Новенький» в бане в Калязине

Исполнитель главной роли в сериале «Новенький» Глеб Калюжный написал заглавную тему для второго сезона проекта. Актер рассказал, что на создание трека «Баланс» его вдохновила съемочная группа.

«Мы обсуждали с режиссером Оксаной Барковской и съемочной группой, что сериалу нужен основной саундтрек. Отчасти они вдохновили меня. Сюжет «Новенького 2» и текст песни связаны между собой, но в треке много личного. Я пригласил на площадку сериала в Калязин своих друзей саунд-продюсеров. Мы обсуждали сюжет, забронировали дом-баню, переделали ее под студийку», — сказал он.

Рэпер отметил, что созданию композиции сопутствовало плохое моральное состояние:

«Меня вдохновляло желание протянуть руку зрителю. Плюс к этому — отвратительное настроение из-за предательства, о котором я бы не хотел говорить. Я решил личные переживания выразить в песне. Не побоюсь этого слова, но все сложилось в пользу этого трека — чувства и обстоятельства».

23-летний Глеб Калюжный известен по ролям в проектах «14+», «Про любовь. Только для взрослых», «Трудные подростки», «Территория», «Водоворот» и «Вампиры средней полосы». Кроме того, он пишет музыку — этим летом у артиста вышел новый альбом «Jun1or».