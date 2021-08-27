Мультфильм Pixar «Вверх» получил сериал-продолжение

Оскароносный мультфильм «Вверх» от компании Disney и студии Pixar получил сериал--продолжение. Об этом сообщили в компании.

В центре сюжета анимационного сериала «Дни Дага» — говорящий пес из оригинального мультфильма. Сериал будет состоять из пяти эпизодов. Сюжет будет посвящен тому, как пес Даг уживается со стариком Карлом, мальчиком Расселом и злобной белкой. Официальный трейлер был выпущен к Международному дню благодарности собаке, который отмечают в США 26 августа.

Премьера анимационного сериала состоится 1 сентября на стриминговом сервисе Disney+, где сразу будут доступны все серии.

Ранее мультфильм «Душа» от студии Pixar стал лидером кассовых сборов в России в начале 2021 года. Режиссером ленты выступил Пит Доктер, который был автором «Головоломки», «Корпорации монстров» и мультфильма «Вверх». При этом мультфильм не был показан в кинотеатрах США из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса.