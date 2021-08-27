В Китае запретили составлять рейтинги самых популярных звезд

Китайские власти ужесточили меры по контролю фан-культуры в стране. Одним из пунктов закона, направленного на «устранение хаоса в фан-сообществе», стал запрет на публикацию онлайн-рейтингов популярности местных звезд. При этом все ранее составленные списки также должны быть удалены из сети. Об этом сообщает The Guardian.

Запрет не касается вообще всех рейтингов в интернете — он, в частности, не распространяется на топы лучших песен, фильмов и ТВ-шоу. Однако и в них, согласно правительственным рекомендациям, придется делать акцент не на популярности того или иного проекта, но отталкиваться от «профессиональной оценки».

Помимо этого, власти заявили о строгой регуляции фанатских онлайн-сообществ и продажи фан-атрибутики, уточняет CNA.

Фан-культура стала широко распространенным явлением в Китае, предполагающим крупные денежные вливания в компании или фонды знаменитостей со стороны поклонников, включая несовершеннолетних. Так, по оценкам местной газеты The Paper к 2022 году общий объем китайской экономики «айдолов» мог достигнуть суммы в $21,5 млрд. Одной из причин введенных запретов СМИ также называют конфликты между фанатами знаменитостей в соцсетях.