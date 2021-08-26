Бывшая участница Comedy Woman рассказала о сложных отношениях участников шоу

Бывшая участница Comedy Woman Елена Борщева в интервью с журналисткой Еленой Хангой рассказала, что внутри коллектива шоу были напряженные отношения, хотя программа и зарождалась «по большой любви и дружбе».

«Мы дружили и с кем-то до сих общаемся : с Наташей Медведевой, Надей Ангарской», — отметила артистка.

В отношениях с руководителем шоу Натальей Еприкян всегда присутствовала субординация, отметила она. В то же время коллектив всегда делился на тех, у кого есть дети, и тех, у кого их нет.

«Этим двум частям не понять друг друга <...> Я физически не могу уделять столько времени. Я за эффективные репетиции, когда ты приходишь и сразу начинаешь работать», — пояснила Борщева, добавляя, что свое время тратила на ребенка.

Ранее артистка призналась, что ушла из шоу, потому что испытывала на съемках неприятные ощущения. Кавээнщица не подружилась ни с кем из участниц, однако болезненно переживала уход.

По ее словам, она решила покинуть шоу после того, как провела весь съемочный день, ожидая своего выступления, но его отменили из-за болезни Дмитрия Хрусталева.