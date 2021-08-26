Певец Прохор Шаляпин тайно женился на миллионерше

Певец Прохор Шаляпин тайно женился на 42-летней миллионерше из Канады Татьяне Девис. Об этом сообщает kp.ru.

По информации СМИ, свадьба проходила в клубе «Интрига» в Лас-Вегасе. Отмечается, что заведение было полностью закрыто для торжества. После выездной регистрации состоялся банкет, на котором выступал сам Шаляпин. Он пел для гостей русские народные песни, композиции Юры Шатунова и Верки Сердючки. По предварительным подсчетам, стоимость свадьбы составила 15 млн рублей.

Как сообщалось ранее, Девис госпитализировали в клинику с COVID-19. Шаляпин при этом возмутился дороговизной лечения от коронавирусной инфекции COVID-19 в США. Он жаловался, что при отсутствии страховки лечение может стоить от полутора до пяти миллионов рублей, а также уточнил, что он не застрахован.