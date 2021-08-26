Подруга актрисы Васильевой рассказала подробности ее пострига в монахини

Замдиректора МХТ имени Чехова Наталья Виноградова рассказала, как актриса Екатерина Васильева шла к тому, чтобы совершить монашеский постриг. Об этом сообщает mk.ru.

Виноградова рассказала, что Васильева поменяла взгляд на веру после встречи с батюшкой Владимиром Волгиным. Актриса отказалась от гонораров и публичности, стала жертвовать нуждающимся большие суммы денег. Более сорока лет назад Васильева уволилась из МХТ им. Чехова.

«Она ведь и от Петера Штайна тогда ушла, я имею в виду из спектакля «Орестея», где играла Клитемнестру, мать Ореста — Евгения Миронова. За эту роль она получала гонорары в валюте, деньги были нужны — время-то какое, начало перестройки. И они тогда со Штайном ругались, спорили на религиозной почве, но она все равно ушла из проекта, который очень много в то время гастролировал по миру», — рассказала Виноградова.

Коллега Васильевой уточнила, что последние два года актриса была послушницей в монастыре в Зосимовой пустыни.

«Она бы и раньше постриглась, я думаю, но жизненные обстоятельства не позволяли ей так поступить: надо было помогать сыну, какая там зарплата у священников, у него родились дети — сейчас их уже восемь», — отметила Виноградова.

Ранее заслуженная артистка России Мария Шукшина сообщила, что Васильева приняла постриг в монахини.