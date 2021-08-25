Экс-жена Ивана Краско: точного диагноза пока нет

Бывшая жена актера Ивана Краско Наталья Вяль сообщила «Газете.Ru», что точный диагноз госпитализированного артиста остается неизвестным.

«Дети поехали в больницу, они тоже пока ничего не знают. Врачи могут сказать какую-либо информацию только родственникам больного. Инсульт — это неподтвержденная информация. Пока что это только подозрение, с которым его госпитализировали, — сказала она. — Мне звонят друзья и родственники, а я им говорю, что точный диагноз Ивану пока не поставили».

Ранее стало известно, что 90-летний народный артист России Иван Краско попал в реанимацию с инсультом. По информации СМИ, состояние здоровья актера ухудшилось несколько дней назад, когда он отдыхал на даче.