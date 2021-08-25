Бывшая жена Краско раскрыла подробности его госпитализации

Наталья Вяль, третья жена 90-летнего актера Ивана Краско, раскрыла в беседе с NEWS.ru детали о его госпитализации.

«Он сейчас в больнице в реанимации. Его госпитализировали сегодня. Просто по случайности оставил телефон на даче, и вот теперь я принимаю бесконечные звонки. Почувствовал себя не очень хорошо еще в пятницу, но отказался обращаться к врачам», — рассказала она.

По словам Вяль, Краско считал, что недомогание прекратится само собой на даче, где «воздух и банька».

«Голова болела, нога, как он говорил, была тяжелая, поднимал ее плохо. В баньку сходил, она стала лучше», — добавила женщина.

Она также рассказала, что близкие артиста жалеют о том, что сразу не настояли на том, чтобы вызвать врача.

«Врач в поликлинике тоже сказала, что, конечно, надо было сразу обращаться. Ну, в общем, теперь подозрение на инсульт. Но он в сознании, сразу после скорой поставили капельницу, и вот после нее стало получше. Стал пободрее, уже и шутит», — сказала Вяль.

При этом женщина подчеркнула, что произошедшее никак не связано с COVID-19, которым актер переболел ещё прошлой осенью, после чего провел месяц в санатории.

Ранее стало известно, что народный артист России Иван Краско попал в реанимацию с подозрением на инсульт. При этом подробностей о его состоянии не сообщалось.