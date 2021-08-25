В Москве откроется филиал «Эрмитажа»

Филиал Санкт-Петербургского государственного музея «Эрмитаж» построят в Москве, сообщает сайт мэра Москвы.

Строительство здания согласовала Мосгоэкспертиза. Филиал откроют на территории культурного центра «ЗИЛ», который находится на территории бывшей одноименной промзоны. Здание расположится в районе пересечения бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко. Оно будет будет представлять из себя пятиэтажное здание, оснащенное двумя эскалаторами и тремя лифтами. На подземном этаже построят помещение для подготовки и хранения экспонатов, фотолаборатории и техпомещения. На первом этаже появится холл, магазин сувениров и книг, конференц-зал и ресторан. Выставки будут проходить в демонстрационных залах со второго этажа по пятый.

Здание построят в рамках реорганизации бывшей промзоны «ЗИЛ». Так, например, на территории бывшей промзоны «ЗИЛ» уже есть построили спортивный комплекс «ЦСКА Арена», Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой, спорткомплекс с бассейном «Акватория «ЗИЛ» и школу на 2,5 тысячи человек.

Выставочный комплекс планируется построить за два с половиной-три года, отмечает РИА «Новости». Строительство филиала будет вестись под управлением «Эрмитажа».