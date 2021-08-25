Четвертая «Матрица» получила официальное название

Четвертая часть культовой франшизы о приключениях Нео в исполнении Киану Ривза будет называться «Матрица: Воскрешение» («The Matrix: Resurrections»), передает Deadline. Об этом представители компании Warner Bros. сообщили в рамках фестиваля CinemaCon.

На киновыставке также показали трейлер ленты, в сети он пока не появился. При этом некоторые подробности ролика раскрыли журналисты.

Так, в начале трейлера персонаж Ривза Томас Андерсон разговаривает с психотерапевтом (Нил Патрик Харрис), спрашивая у него: «Не сошел ли я с ума?» Специалист отвечает ему: «Мы здесь так не говорим». Позже Андерсон сидит в кафе с Тринити (Керри-Энн Мосс), которая не узнает его. Судя по этому, в новом фильме центральные персонажи не помнят события предыдущих частей и друг друга.

Помимо Ривза и Мосс, в ленте снялись Джада Пинкетт-Смит, Ламбер Вильсон и Даниэл Бернхардт. Режиссером проекта выступила Лана Вачовски, которая также написала сценарий в соавторстве с Александром Хемоном и Дэвидом Митчеллом.

Российская премьера «Воскрешения» состоится 16 декабря 2021 года.