Ребенок с обложки альбома «Nevermind» подал в суд на Nirvana

Американец Спенсер Элден, детская фотография которого стала обложкой культового альбома Nirvana «Nevermind», подал в суд на музыкантов и требует компенсацию за моральный ущерб. Об этом сообщает издание Variety.

Элден утверждает, что обложка представляет собой детскую порнографию, ведь на ней он был изображен полностью обнаженным. В иске на сумму в как минимум $150 тыс., который был подан против живых участников Nirvana и наследников Курта Кобейна, говорится, что ребенок с обложки выглядит «как секс-работник».

«Обвиняемые намеренно продавали детскую порнографию Спенсера в коммерческих целях, а также использовали шокирующий характер изображения для продвижения себя и своей музыки за его счет», — отмечается в поданном заявлении.

Идея сфотографировать голого ребенка для обложки пришла Курту Кобейну, когда он смотрел документальный фильм про роды в воде. Позже группа наняла фотографа Кирка Веддла, который посоветовал снять младенца своих друзей. На момент создания обложки Элдену было четыре месяца, сейчас ему 30 лет. За съемки его родителям заплатили $200.