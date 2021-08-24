В Киеве неизвестный облил себя красной краской у здания горадминистрации

В Киеве неизвестный мужчина облил себя красной краской у входа в здание городской администрации. Также он залил постамент с украинским флагом и табличкой о его торжественном поднятии в июле 1990 года. Об инциденте сообщила киевская полиция в своем Facebook.

«В дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о том, что возле здания Киевской городской государственной администрации неизвестный облил себя и флаг краской. Полицейские зарегистрировали инцидент и начали проверку. Свои действия мужчина объяснил тем, что хотел привлечь внимание общества», — заявили в полиции.

Представители полиции также уточнили, что мужчина, уроженец Запорожской области, был задержан. В его отношении заведено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Протестную акцию мужчина осуществил 24 августа — вскоре после завершения праздничных мероприятий к 30-летию независимости Украины.