Рэпер Птаха стал фигурантом уголовного дела

Российский рэпер Давид Нуриев (Птаха) проходит как свидетель по делу о хищении и выводе средств со счетов в Белоруссии. Информацией об этом артист поделился в своем Instagram.

Птаха рассказал, что его вызвали на допрос в следственное управление Управления внутренних дел в Москве по международному поручению. Рэпер отправился туда вместе со своим адвокатом Алимом Бишеновым. Как оказалось, Птаха стал фигурантом дела о мошенничестве, а именно о выводе денег с чужих карт на QIWI-кошелек, который якобы оформлен на его паспорт.

По словам рэпера, электронный кошелек, о котором идет речь, не привязан к его номеру телефона, а также в деле нет данных счетов, которые когда-то принадлежали ему.

В августе сообщалось, что Птаху госпитализировали в одну из клиник Москвы, где врачи обнаружили у него острый холецистит — воспаление желчного пузыря. Врачи удалили артисту желчный пузырь, операция была проведена успешно. В первом после операции посте в Instagram рэпер поблагодарил докторов и анестезиологов.