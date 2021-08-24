Галустян и Бузова будут вести новое шоу «Звезды в Африке» на ТНТ

Ведущими нового проекта телеканала ТНТ «Звезды в Африке» станут Михаил Галустян и Ольга Бузова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Герои шоу — 15 неназванных российских знаменитостей: музыканты, спортсмены, актеры и блогеры. Они проведут месяц на юге Африки, в регионе Лимпопо.

«Мы сняли шоу, в котором получилось добиться редкой смеси жанров: это и реалити, и комедийное зрелище, и приключенческое гейм-шоу», — сказал заместитель генерального продюсера ТНТ Аркадий Водахов.

Победитель получит 5 млн рублей. На телеканале отметили, что деньги будут пожертвованы на благотворительность.

Участникам предстоит пройти испытания. Если испытание окажется слишком трудным, можно закричать: «Я звезда! Заберите меня отсюда!» — оно прервется, однако все участники тогда останутся без еды.

Губерниев высмеял футболку Бузовой с надписью «Где мой коньяк», которую она надела в ответ на его шутку.