Женщина обвинила певца Ар Келли в принуждении к аборту

23-летняя жительница США выдвинула обвинение против американского певца и музыканта Роберта Сильвестра Келли, известного под сценическим псевдонимом Ар Келли. По словам девушки, исполнитель жестоко обращался с ней, сознательно заразил ее венерическим заболеванием, а также вынудил сделать аборт. Об этом сообщает «Би-би-си».

Женщина, которая решила остаться анонимной, рассказала, что ее отношения с Келли начались в 2014 году, когда ей было 17 и продолжались в течение пяти лет. Она утверждает, что певец полностью контролировал ее жизнь, придумав целый свод правил, и наказывал ее в случае неповиновения.

Девушка также заявила, что певец записывал на видео их половые контакты. Она рассказала суду, что после того, как она забеременела в 2017 году, Келли вынудил ее сделать аборт. Кроме того, она утверждает, что певец намеренно заразил ее герпесом.

Адвокаты исполнителя настаивают на том, что девушка ведет себя, как обиженная поклонница, жаждущая мести после того, как их отношения с певцом прекратились.

Как отмечает издание, Келли не признал себя виновным по всем пунктам обвинения.

Ранее стало известно, что обвиняемый в сексуальном насилии исполнитель хита «I Believe I Can Fly» Ар Келли был избит в тюрьме. Исполнитель не получил серьезных травм, но адвокаты хотят подать ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест.