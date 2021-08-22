Солист «Пошлой Молли» доставлен в больницу и полицию после концерта в Геленджике

Полицейские доставили вокалиста украинской рок-группы «Пошлая Молли» Кирилла Бледного в больницу после концерта в Геленджике. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что полуголого музыканта, кричавшего, что ему угрожают, после выступления привезли на медосвидетельствование.

После этого его доставили в полицию.

Как уточняет Life, на концерте «Пошлой Молли» фанатки группы попытались пробраться на сцену, где находился артист, из-за чего концерт пришлось прервать.

В июле 2020 года поклонница обвинила Бледного в домогательствах.