Ивлеева рассказала о подробностях расставания с Элджеем

Российская блогерша Анастасия Ивлеева подтвердила расставание со своим мужем, рэпером Элджеем. Об этом она сообщила Tatler.

«Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата. И вот это было тяжело осознать. А еще побороть чувство собственничества. Когда ты не можешь отпустить, потому что если не мне, то никому. Но это неправильно и эгоистично. Нужно давать друг другу свободу. Что мы и сделали», — сказала она.

По ее словам, до этого времени пара уже некоторое время жила раздельно, а развестись решили в начале лета 2021 года. Ивлеева добавила, что долго не понимала, как рассказать о расставании своим подписчикам.

Ранее сообщалось, что американский актер Джеймс Белуши подал на развод с Дженнифер Слоун после 23 лет брака. 67-летний артист подал документы на расторжение брака в Верховный суд округа Лос-Анджелес.