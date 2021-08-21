В Москве госпитализирован актер Валерий Гаркалин

Народного артиста России Валерия Гаркалина госпитализировали в Москве.

По данным РЕН, актер отдыхал в одном из заведений, где упал и получил травму головы.

Мужчину доставили в НИИ Скорой помощи имени Склифософского.

Гаркалин снялся в фильмах «Ширли-Мырли» и «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня» и других. Всего на его счету около 90 работ на экране. Актер преподает в ГИТИСе, где с 2002 года руководит мастерской Факультета эстрады.

Днем ранее сообщалось, что в Москве госпитализировали звезду сериала «Полицейский с Рублевки» Романа Попова. По его словам, он попал в больницу из-за переутомления.