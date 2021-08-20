Жена актера Бориса Щербакова опровергла слухи о COVID-19 у артиста

Жена актера Бориса Щербакова Татьяна Бронзова опровергла информацию о том, что актер болен коронавирусом. Она также уточнила, что артист привился «Спутником – V» еще два месяца назад. Об этом сообщает kp.ru.

«У него пневмония, «короны» нет. Если человек попадает в больницу, все считают, что у него «корона», — приводит издание слова супруги артиста.

По ее заявлению, причиной пневмонии у актера стала легочная инфекция.

«Помимо коронавируса сейчас гуляет и другая зараза, которая вызывает пневмонию. Очень нехорошая легочная инфекция. Я думаю, Боря ее из Крыма привез, он недавно там был на съемках», — уточнила Бронзова.

Она добавила, что, по результатам компьютерной томографии (КТ), у Щербакова поражение одного легкого, все тесты на COVID-19 отрицательные.

«Двусторонней пневмонии нет», — резюмировала супруга актера.

Ранее СМИ сообщили, что Борис Щербаков был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию. Однако позднее сам актер заявил, что предполагаемый диагноз не подтвердился. При этом Telegram-канал Mash писал, что у артиста обнаружили двустороннюю пневмонию, а его состояние оценивается как среднетяжелое. Сын актера Бориса Щербакова Василий позднее рассказал о самочувствии артиста.